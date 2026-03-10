Рецепт на миллион просмотров: можайский священник покорил соцсети постным борщом

Православный контент может быть не только назидательным, но и аппетитным. В этом убедились жители Подмосковья и пользователи соцсетей, наблюдая за кулинарными успехами священника из Можайска. Как пишет REGIONS , настоятель Никольского собора отец Иоанн представил авторский мастер-класс по приготовлению постного борща, который в считанные дни превратился в настоящий сетевой хит. Резонанс оказался настолько мощным, что в местных магазинах был отмечен повышенный спрос на консервированную фасоль и свеклу — главные компоненты «хитового» супа.

История успеха началась с короткого ролика в официальном канале Собора Николы Чудотворца, за которым последовала полная версия в сообществе «ВКонтакте». По словам представителей собора, идея возникла в ответ на многочисленные просьбы прихожан и подписчиков, искавших разнообразия в постном меню. Итогом стал рецепт, в котором духовная строгость сочетается с насыщенным вкусом, а сам процесс приготовления превращается в своего рода медитативное действо.

Секрет «того самого» борща от отца Иоанна кроется в особом подходе к обработке овощей. Основу блюда составляют стандартные ингредиенты: пара картофелин, 300 граммов свеклы, свежая капуста и морковь. Однако нюансы кроются в деталях.

Священник рекомендует обжаривать овощи поэтапно: сначала морковь, затем золотистый лук с чесноком, и только потом добавлять к ним томатную пасту, разведенную кипятком. Особую пикантность придает сочетание тертой свеклы и консервированной фасоли, которые вместе проходят обжарку на сковороде перед отправкой в кастрюлю.

Завершающий этап требует терпения: после добавления лаврового листа и перца горошком суп томится на слабом огне, а после выключения плиты кастрюлю советуют накрыть плотным полотенцем на полчаса. Этот «бабушкин» метод позволяет вкусам окончательно подружиться. В Можайске уже шутят, что такие ролики делают для популяризации традиций больше, чем сухие лекции, напоминая: пост может быть временем не только воздержания, но и доброго общения за теплым семейным столом.

