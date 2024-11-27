Рецидивист жестоко избил молодую подругу в Кузбассе

В Прокопьевске молодой человек с особой жестокостью избил 18-летнюю студентку колледжа. Побои заметила директор учреждения, которая обратилась в полицию. Об этом пишет VSE42.Ru .

Молодая ученица колледжа попалась на глаза директора. Руководитель оказалась в ужасе от вида воспитанницы: на ее теле она заметила многочисленные следы побоев. После расспроса студентка призналась, что над ней поглумился знакомый.

После обращения в полицию девушку отправили фиксировать травмы. Врачи нашли на теле множественные ушибы и ссадины, а также термические ожоги. Кроме того, у сибирячки оказался сломанным нос.

В областном МВД уточнили, что девушка стала жертвой домашнего насилия со стороны ранее судимого знакомого. Он привлекался за угон транспорта, кражу, причинение легкого вреда здоровья и насилие, примененного в отношении представителя власти. Сам абьюзер оказался не сильно старше девушки: ему всего 21 год.

Выяснилось, что девушка подвергалась избиению систематически, но боялась рассказать о происходящем дома. Теперь извергу грозит до семи лет колонии.

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