RT: Избившая младенцев мать в Таганроге числилась как неблагополучный родитель

Женщина, которая избила и бросила умирать детей у магазина в Таганроге, неоднократно привлекалась к административному наказанию за неисполнение родительских обязанностей. Об этом стало известно RT .

В Таганроге Ростовской области задержали мать, которую подозревают в убийстве и покушении на убийство. По предварительным данным, она избила шестимесячных детей и бросила на холоде у магазина. Один из них погиб, второй находится реанимации со следами травм и кровоподтеками.

Источник в правоохранительных органах отметил каналу, что гражданку уже привлекали в этом году к статье КоАП РФ. Систематически женщина попадалась на неисполнении своих прямых родительских обязанностей.

«Отец кричал на нее: «Ты что, дура, сделала?» А женщина бегала из одного магазина в другой и просила зарядку и вызвать ей такси. Отец мальчиков потом рассказал, что они приехали из Москвы и одному из малышей раньше делали операцию из-за порока сердца», — вспоминает очевидица, приводит ее слова RT.

Напомним, СК РФ по Ростовской области сообщал, что инцидент произошел 24 ноября. По предварительной картине произошедшего, женщина была пьяна в момент избиения детей. Их почти бездыханные тела она поместила в сумку переноску и оставила у магазина, затем скрылась.

Ранее сообщалось, что женщина из Балашихи, мать подозреваемого в избиении подростков, стала получать угрозы.