Reuters: российский транспортник вылетел в авиабазы Хмеймим в Сирии в сторону Ливии

Как сообщает Reuters, ссылаясь на информацию от сотрудника службы безопасности Сирии, который находится на авиабазе, самолёт с грузом, принадлежащий России, вылетел из сирийской провинции Латакия в направлении Ливии.

Как сообщил источник в беседе с агентством, в ближайшее время планируется отправка российских самолётов с авиабазы Хмеймим. Со ссылкой на спутниковые снимки Reuters пишет, что Россия перемещает военное оборудование с авиабаз в Сирии, в том числе два самолета Ан-124.

Под утро воскресенья, 8 декабря, войска так называемой сирийской оппозиции вошли в Дамаск, заняли город иобъявили о падении режима Башара Асада. Столица Сирии была занята практически без боя. Правительственные войска попросту покинули свои позиции, переодевшись в гражданское.

Немецкий Bild и американский Bloomberg сообщали, что Башар Асад пытался договориться с повстанцами о передаче власти в Сирии и просил помощи у США в прекращении боевых действий. Потом появилась информация, что самолет Асада был сбит ракетой «земля-воздух» во время перелета в Москву.

В итоге в воскресенье, 8 декабря, выяснилось, что вечером Асад прибыл в Москву. Руководство России предоставило политику и его семье политическое убежище по гуманитарным соображениям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что президент Владимир Путин лично принимал решение о необходимости предоставления экс-президенту и его семье убежища в РФ. Встреча Путина с Асадом не внесена в ближайший официальный график президента РФ. Российские представители ищут способы для связи с сирийской стороной с целью обсуждения дальнейшей судьбы военных баз.

Ранее глава МИД Турции Фидан заявил, что судьба российских баз в Сирии зависит от новых властей.