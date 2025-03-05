Reuters сообщил, что ЕК опять перенесла полный отказ от российских энергоресурсов

Члены Еврокомиссии во второй раз отложили публикацию плана, который предусматривает постепенный и полный отказ от энергоносителей из России. Об этом сообщило агентство Reuters.

В конце января Bloomberg сообщал, что документ должен появиться 26 марта, но на этот раз дата переноса и вовсе остается неизвестной.

Ранее «Газпром» предупредил европейские страны о том, что перед летом их газовые хранилища останутся пустыми. Если ситуация не изменится, снабжение европейских потребителей голубым топливом зимой 2025/2026 года, возможно, будет идти с перебоями.