Reuters сообщил, что ЕК опять перенесла полный отказ от российских энергоресурсов
Reuters: ЕК опять отложила публикацию плана полного отказа от ресурсов России
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Члены Еврокомиссии во второй раз отложили публикацию плана, который предусматривает постепенный и полный отказ от энергоносителей из России. Об этом сообщило агентство Reuters.
В конце января Bloomberg сообщал, что документ должен появиться 26 марта, но на этот раз дата переноса и вовсе остается неизвестной.
Ранее «Газпром» предупредил европейские страны о том, что перед летом их газовые хранилища останутся пустыми. Если ситуация не изменится, снабжение европейских потребителей голубым топливом зимой 2025/2026 года, возможно, будет идти с перебоями.