Власти Украины ввели запрет на трансляцию того, что происходит в центре Киева. Тем не менее американскими журналистами этот запрет нарушен. Они впервые за все время специальной военной операции начали транслировать видео с площади Независимости, которая расположена в самом центре Киева. Данный запрет действует уже на протяжении трех лет.

При этом Reuters никак не стало объяснять возобновление трансляции из Киева. Оно не комментирует ни то, как сумело получить разрешение на показ видео, ни причины запуска трансляции.

Ранее пресса отметила, что Зеленский на протяжении шести дней не записывал своих видеообращений. Таких перерывов он себе не позволял все три последние годы. Это может быть из-за его поездок за рубеж, но до сих пор никакие визиты в другие страны не мешали ему обращаться к гражданам своей страны и политикам.