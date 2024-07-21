Ревнивый офицер ВСУ насмерть расстрелял украинского пограничника в Тернополе

Майор Вооруженных сил Украины застрелил сотрудника погранслужбы страны в Тернополе, пишет издание «Суспильне» со ссылкой на пресс-секретаря спецпрокуратуры Западного региона Шевченко.

Сообщается, что, согласно предварительным данным, убийство офицером ВСУ было совершено на почве ревности в ночь на воскресенье, 21 июля.

«В гостинице в Тернополе майор застрелил 25-летнего военнослужащего пограничной службы. Конфликт произошел на почве ревности, майор произвел несколько выстрелов из закрепленного за ним оружия», — говорится в материале.

В настоящее время стрелявший задержан и передан в руки военной полиции. В отношение него возбуждено уголовное дело.

Ранее ирландский журналист Боуз сообщил, что украинские солдаты расстреливают своих сослуживцев при попытке сдаться в плен. Он заявил, что для ВСУ перестали что-либо значить жизни не только противников, но даже и собственных коллег.