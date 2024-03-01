Ревва потерял более 30 млн рублей в России после попыток его «отмены»

Шоумен Александр Ревва с 2022 года потерял десятки миллионов. На это повлияли попытки отменить его концертную и творческую деятельность, сообщает издание «Утро.ру» .

Александр Ревва покидал Россию в 2022 году. С тех пор его творческая деятельность снизилась: комик перестал выступать, посещать светские мероприятия и брать заказы. Многие гастроли отменяли. Хотя юморист и вернулся в Москву, за время отсутствия он потерял солидные гонорары.

По данным «Светского хроника», «Войс Медиа Продакшн» заработала лишь 13 млн рублей в 2023 году, против 46 млн рублей за 2022-й. Ревва владеет долей в 70% в этой ООО. Доходы серьезно упали: комик потерял 36 миллионов рублей.

Отметим, что Ревву заметили в России в 2023 году. Тогда он принял участие в концерте памяти Юрия Шатунова.

Ранее сообщалось, что Ивлеева может дорого заплатить за восстановление своей карьеры.