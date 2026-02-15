Резервный борт вылетел в Нижнекамск после ЧП с самолетом в Шереметьево
Фото: [Аэропорт «Шереметьево»/Медиасток.рф]
Резервный самолет авиакомпании «Победа» вылетел в Нижнекамск после внеплановой посадки рейса DP527 в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили ТАСС в авиакомпании.
Ранее экипаж Boeing 738, выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга в Нижнекамск, доложил о растрескивании лобового стекла. Командир воздушного судна принял решение о посадке в Москве. Самолет благополучно приземлился в Шереметьево, пострадавших нет.
На время технического обслуживания воздушное судно отстранено от эксплуатации. Для доставки пассажиров в пункт назначения авиакомпания направила резервный борт.
