Резервный борт вылетел в Нижнекамск после ЧП с самолетом в Шереметьево

Резервный самолет авиакомпании «Победа» вылетел в Нижнекамск после внеплановой посадки рейса DP527 в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили ТАСС в авиакомпании.

Ранее экипаж Boeing 738, выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга в Нижнекамск, доложил о растрескивании лобового стекла. Командир воздушного судна принял решение о посадке в Москве. Самолет благополучно приземлился в Шереметьево, пострадавших нет.

На время технического обслуживания воздушное судно отстранено от эксплуатации. Для доставки пассажиров в пункт назначения авиакомпания направила резервный борт.

