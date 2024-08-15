Обстановку в Белгородской области отнесли к ЧС федерального уровня
Фото: [МЧС Белгородской области]
В МЧС России заявили, что обстановка в Белгородской области относится к федеральному уровню чрезвычайных ситуаций, сообщил «РБК».
В Белгородской области продолжаются ежедневные обстрелы населенных пунктов, ВСУ атакуют объекты гражданской инфраструктуры, среди мирных жителей есть пострадавшие и погибшие.
Чрезвычайные ситуации бывают локального, местного, территориального, регионального и федерального масштаба. К последним относят серьезные природные катаклизмы, стихийные бедствия и иные угрозы, способные нанести ущерб далеко за пределами конкретного региона.
Ранее о необходимости ввести режим ЧС федерального уровня в Белгородской области заявлял политолог Бубнов.