Режим «Ковер» и чемоданчик: пилот рассказал, что брать в дорогу на случай тревоги

Задержки авиарейсов в 2026 году перестали быть редкостью. Причина — не технические неполадки и не погода, а реальная угроза с воздуха. Режим «Ковер», который вводится при появлении беспилотников, полностью блокирует работу аэропортов на несколько часов. Заслуженный пилот России Олег Смирнов объяснил интернет-изданию «Ямал-Медиа» , какие вещи помогут пассажиру пережить вынужденное ожидание в терминале с минимальными потерями.

Мы живем в неспокойное время, и это факт, который авиапассажирам приходится учитывать наравне с расписанием. Периодически в аэропортах возникают опасные ситуации, связанные с запусками беспилотников. Противник использует их, чтобы создать аварийную обстановку на маршрутах полетов.

Когда объявляется особый авиационный режим «Ковер», воздушное пространство над определенной территорией полностью закрывается. В небе остаются только военные самолеты сил ПВО. Пассажирские лайнеры, следующие в закрытый аэропорт, уходят на запасные аэродромы, а люди, которые уже находятся в терминале, вынуждены ждать.

По словам председателя комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олега Смирнова, сложнее всего в этой ситуации приходится именно пассажирам. Они несут самые серьезные потери — финансовые, временные и психологические. Человеку надо быть готовым к тому, что два-три часа ожидания при действии запрета на вылет станут реальностью.

И авиаперевозчики, и аэропорты уже предупреждают: нештатная ситуация может возникнуть в любой момент. А значит, у каждого пассажира в ручной клади должен быть набор вещей, которые помогут переждать временные неудобства.

Что положить в «тревожный чемоданчик»

По рекомендации Олега Смирнова, в дорогу стоит взять следующие предметы:

Документы и деньги

Паспорт, СНИЛС, водительское удостоверение, военный билет, документы на недвижимость и автомобиль. Все это лучше упаковать в водонепроницаемый пакет, а еще надежнее — сделать заранее копии. Помимо банковской карты обязательно иметь при себе наличные, причем мелкими купюрами: при отключении электричества терминалы и банкоматы работать не будут.

Лекарства и аптечка

Если человек принимает какие-то препараты на постоянной основе, они должны быть под рукой. Также не помешает стандартная аптечка первой помощи.

Еда и вода

Питьевая вода и минимальный продуктовый набор для утоления голода. Лучше всего подойдут компактные продукты с долгим сроком хранения: печенье, сухари, консервы, сухофрукты, а также пакетики чая и кофе.

Связь и зарядка

Средства связи, зарядные устройства к ним, запасные батарейки. Помимо смартфона, пилот советует иметь при себе старый добрый кнопочный телефон (он дольше работает без подзарядки). Если есть, пригодится и небольшой радиоприемник для получения аварийных сообщений.

Гигиена и бытовые мелочи

Средства личной гигиены, спички или зажигалка, складной многофункциональный нож, одноразовая посуда, фонарик и плащ-дождевик.

Главное правило: следить за сигналами

Если в регионе, откуда должен вылететь самолет, объявлена угроза атаки беспилотников, пассажирам жизненно необходимо следить за официальными сообщениями от местных властей или Росавиации. Именно они первыми сообщат о введении режима «Ковер» и о том, когда ситуация нормализуется. Остальное — дело техники и правильно собранного чемоданчика.

