Режим работы пяти светофоров скорректировали в Московской области за неделю

Специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья скорректировали режим работы пяти светофоров в регионе за неделю, работы прошли в целях ликвидации пробок и оптимизации движения. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Мытищах специалисты увеличили время ожидания для пешеходов в часы пик утром и вечером, а также синхронизировали два светофора, расположенных на Волковском шоссе у остановок «Пироговский лесопарк» и «Волковское кладбище». В Серпухове они увеличили время работы пешеходной фазы на пересечении проезда Мишина и улицы Советской, во Фрязине — добавили фазу «красный всем» на три секунды перед пешеходной фазой на светофоре, расположенном на пересечении проспекта Мира и улицы Луговой между остановками «Дачная». Помимо этого, вблизи деревни Манушкино под Чеховым было увеличено время выезда с улицы Кулаковская Горка на Старосимферопольское шоссе. В ведомстве добавили, что такие работы в регионе продолжаются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.