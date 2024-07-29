Режим работы трех светофоров скорректировали в Подмосковье за неделю

За неделю специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья скорректировали режим работы трех светофоров, работы прошли в целях ликвидации пробок и оптимизации движения. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы провели на пересечении Егорьевского шоссе и улицы Центральной в деревне Хрипань Раменского округа — там увеличили время работы левоповоротных стрелок. Помимо этого на пересечении улиц Советской и Свердлова в Рошале городского округа Шатура увеличили время проезда по улице Советской, в Долгопрудном — изменили режим работы светофора на пересечении проспекта Пацаева и улицы Дирижабельной. Отметим, что анализ дорожно ситуации проводится в регионе на регулярной основе, при необходимости специалисты вносят точечные корректировки для повышения пропускной способности участка дороги и ликвидации заторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.