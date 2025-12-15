Режим «Семейная защита» появился в мессенджере MAX

В национальном мессенджере MAX появился режим «Семейная защита». Он позволяет защитить своих близких от действий злоумышленников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу приложения.

«Семейный режим» поможет оградить от мошенников, спама и нежелательного контента. Настройками приватности можно управлять, например, указав, кто может звонить и писать пользователю.

Чтобы установить защитный режим, нужно обновить приложение, открыть раздел «Приватность» и выбрать подраздел «Семейная защита». В нем следует нажать кнопку «Создать защиту» и отправить близкому появившийся код. Тот так же должен открыть подраздел «Семейная защита» и ввести полученный код.

