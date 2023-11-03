Режиссер лондонского оперного театра решил возобновить работу с Нетребко

Оливер Мирс отметил, что перед российскими артистами нет обязательно требования высказаться против спецоперации. Однако, он бы никогда не подпустил к сцене человека, который ее поддерживает.

Напомним, ранее сообщалось о массовой отмене российских артистов за границей, о чем также пишет издание «Утро.ру». Несмотря на это, знаменитая оперная певица смогла сохранить не только свою карьеру, но и востребованность в качестве мировой звезды оперы.

До этого Нетребко уже успела заявить в социальных сетях о том, что она не одобряет происходящее на Украине, а с президентом РФ и вовсе встречались лишь несколько раз.

Сейчас же стало известно, что главный режиссер Королевского оперного театра Оливер Мирс будет работать с Анной Нетребкой на Зальцбургском Пасхальном фестивале, который пройдет с 22 марта по 1 апреля. Но ее представления в Лондоне все еще под вопросом.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что открестившаяся от России Нетребко вышла на европейские улицы в странном образе. Он был дополнен метлой, которую позже певица ловко оседлала.