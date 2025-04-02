Режиссер Оливер Стоун собрался возобновить расследование убийства Джона Кеннеди

Знаменитый американский кинорежиссер Оливер Стоун обратился к Конгрессу США с призывом возобновить расследование обстоятельств гибели бывшего президента страны Джона Кеннеди. Об этом стало известно из сообщения ABC News, опубликованного 1 апреля.

В ходе слушаний в Палате представителей, посвященных рассекречиванию материалов расследования убийства Кеннеди, Стоун обратился с просьбой.

Постановщик выразил недовольство тем, что за все время своей работы Центральное разведывательное управление не раскрыло ни одного резонансного дела. При этом оно продолжает получать финансирование из бюджета США.

«Можем ли мы вернуться в мир, где наше правительство будет с нами откровенно и говорить правду?» — задался вопросом Стоун.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 19 марта рассекретил документы, касающиеся убийства Джона Кеннеди. В этих документах содержится информация, которая может указывать на возможную причастность коррумпированных сотрудников Центрального разведывательного управления к убийству 35-го президента США.