Национальный архив США опубликовал документы по делу об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди, его брата Роберта и борца за права человека Мартина Лютера Кинга.

Все эти записи были рассекречены благодаря директиве Дональда Трампа от 17 марта 2025 года.

Американские власти собирались рассекретить эти материалы еще в 2017 году, однако ни Трамп, ни Байден не спешили это делать, говоря, что публикация документов об этих личностях может стать причиной ущерба национальным интересам и международным отношениям.

Теперь же миру доступны около 80 тыс. страниц информации, которые, по словам Трампа, не подвергались цензуре.

Ранее сообщалось о том, что сенатор Кеннеди посоветовал Стармеру купить пони для психологической поддержки.