Задыхающегося режиссера Митту экстренно увезли на скорой из его квартиры в Москве

Напомним, в воскресенье, 12 ноября, к Митте на дом приехали медики и диагностировали у него пневмонию. От поездки в больницу он отказался, заявив, что намерен лечиться на дому.

Как передает Mash, весь сегодняшний день режиссер пытался амбулаторно лечиться от выявленной у него медиками пневмонии, однако к вечеру стало совсем невмоготу, он стал задыхаться и было принято решение согласиться на госпитализацию.

«По нашей информации, болеющему пневмонией народному артисту РФ стало резко хуже — он не мог даже самостоятельно сидеть», - приводится в публикации.

Уточняется, что состояние здоровья режиссера осложнилось еще на фоне перенесенного ранее инсульта.