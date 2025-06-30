Режиссеру фильма «Экипаж» Александру Митте вызвали скорую

Знаменитому советскому и российскому режиссеру Александру Митте, народному артисту Российской Федерации, стало плохо, и ему вызвали скорую помощь. Об этом передает телеканал РЕН со ссылкой на источник. Митта стал известен благодаря таким фильмам, как «Таежный роман» и лента-катастрофа «Экипаж».

По словам источника, у Александра Митты произошло ухудшение состояния при пневмонии, и ему потребовалась срочная медицинская помощь на дому. Однако, несмотря на это, 92-летний режиссер принял решение не ложиться в больницу.

Напомним, в ноябре 2023 года у Митты произошло нарушение мозгового кровообращения, а также были обнаружены воспалительные процессы в почках и ряд проблем с сердцем.

В мае в СМИ появилась информация о тяжелом состоянии режиссера. По данным Телеграм-канала Mash, Александр Митта испытывал сильные боли в ногах, поэтому ему часто вызывали врачей. Также сообщалось о том, что на теле режиссера якобы открылись раны, которые нужно было постоянно обрабатывать, и о необходимости принимать обезболивающие препараты.

Однако Евгений Митта, сын режиссера, опроверг эти сведения. По его словам, здоровье его отца остается неизменным и нет никаких признаков ухудшения или сильных болей.

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