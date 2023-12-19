Резидент ОЭЗ «Дубна» оснастит свое предприятие с привлечением регионального займа

Резидент ОЭЗ «Дубна» — компания «Беролюкс» получит 60,6 миллиона рублей в формате льготного займа от подмосковного Фонда развития промышленности, сообщили в областном Мининвесте.

«Заем, одобренный для компании-производителя полимерных и композитных материалов, будет направлен на приобретение нового оборудования для производства. Его разместят в производственном цехе площадью 25 тысяч квадратных метров, созданном в рамках второй очереди строительства предприятия», — отметила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

По ее словам, компания начнет выпускать продукцию в следующем году. На новом предприятии создадут более 300 рабочих мест. До этого компания также ввела в эксплуатацию двухэтажное здание административно-бытового корпуса, площадь которого превышает 1,2 тысячи квадратных метров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.