Резиденты индустриальных парков Подмосковья вложат в реализацию своих проектов более восьмисот миллиардов рублей

Резиденты подмосковных индустриальных парков вложат в реализацию своих проектов более 830 миллиардов рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Сегодня резидентами индустриальных парков и промышленно-логистических комплексов, включая площадки формата «Лайт индастриал» являются более 1,6 тысячи компаний. <…> На данный момент фактический объем инвестиций, уже осуществленных компаниями, составляет более 550 миллиардов рублей», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, сейчас эти компании уже создали 73 тысячи рабочих мест. Напомним, что подобрать локацию для размещения бизнеса в регионе можно на инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.