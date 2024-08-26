Резиденты ОЭЗ Подмосковья вложили около двухсот миллиардов рублей в реализацию своих проектов

Резиденты подмосковных особых экономических зон (ОЭЗ) вложили в реализацию своих проектов порядка 200 миллиардов рублей инвестиций. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На сегодняшний день резидентами пяти особых экономических зон, работающих в Московской области, являются 213 компаний. Общий объем заявленных инвестиций всех резидентов в реализацию своих проектов составляет 210 миллиардов рублей», — добавила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, на территории ОЭЗ уже создано более 13 тысяч новых рабочих мест, в планах — создать не менее 18 тысяч рабочих мест по итогам запуска всех проектов на полную мощность. Напомним, что подобрать объект для реализации инвестиционного проекта на территории ОЭЗ можно на инвестиционной карте Подмосковья.

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