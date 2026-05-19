Резиновый дождевик не спасет: как правильно укрываться от молнии

Старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности Государственного университета просвещения Денис Ковалев в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, почему резиновые дождевики и сапоги не спасут от удара молнией. По его словам, разряд с напряжением в десятки и сотни миллионов вольт легко пробивает даже значительный слой диэлектрика. Эксперт также напомнил о правильных действиях во время грозы и о том, где укрываться нельзя. Накануне в Краснодарском крае молния убила велосипедиста.

Где опасно находиться

По словам старшего преподавателя кафедры безопасности жизнедеятельности Государственного университета просвещения Дениса Ковалева, опаснее всего в грозу на открытых пространствах, под одинокими деревьями и любыми одиночными высокими предметами, около линий электропередач и водоемов. Эксперт рекомендует постараться укрыться в ближайшем капитальном здании или подъезде.

Если гроза застала в автомобиле, как отметил Ковалев, следует прекратить движение, плотно закрыв окна и двери. Если на мотоцикле, велосипеде или самокате — необходимо остановиться и переждать грозу на расстоянии не менее 30 метров от транспортного средства. На открытой местности, по его словам, наиболее безопасная поза — присесть на корточки и сгруппироваться, обхватив колени руками.

Почему резина не спасет

Ковалев напомнил, что дождевик и сапоги из резины вряд ли помогут. Да, резина, как пояснил эксперт, является диэлектриком, снижая вероятность прохождения тока. Однако молния — это электрический разряд с напряжением в десятки и сотни миллионов вольт. По его словам, она легко пробивает даже значительный слой диэлектрика. Если разряд попадет в человека, резиновый дождевик и обувь окажутся абсолютно бесполезны. Гораздо важнее, как подчеркнул Ковалев, грамотно выбрать место укрытия.

Что делать дома

Если гроза застала дома, эксперт советует отключить все электроприборы, в том числе телевизор, ноутбук и мобильный телефон. Он также рекомендует выдернуть шнуры из розеток. Скачок напряжения при ударе молнии, по словам Ковалева, может пробить даже выключатели.

Трагедия в Краснодарском крае

Вечером 18 мая в Краснодарском крае молния поразила велосипедиста на парковке. Разряд ударил в человека во время движения. Травмы, которые получил водитель, оказались несовместимы с жизнью. Прибывшие медики, как сообщается, не смогли реанимировать краснодарца.

Ранее сообщалось, что синоптик назвал дату, когда пекло в Москве сменится грозами и градом.