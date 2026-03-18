Резкие перепады температуры прогнозируются в российском городе

В Нижнем Новгороде 17 марта был обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем telegram-канале «Погода от шефа», передает ИА «Время Н» . По данным городской метеостанции, столбики термометров поднялись до отметки +9,6 градуса, что на 1,1 градуса выше предыдущего достижения, установленного в 2015 году.

Однако радоваться раннему теплу нижегородцам стоит с осторожностью. На наступившей неделе синоптики прогнозируют резкие перепады температуры. По информации Верхне-Волжского УГМС, в понедельник днем воздух прогревался до +8, но уже в ночь на вторник ожидается похолодание до -4 градусов.

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», самым теплым днем станет среда, 18 марта, когда температура поднимется до +10. Однако и здесь ночные показатели будут отрицательными — до -3 градусов.

К концу недели погода приготовит очередной сюрприз. В пятницу, 20 марта, синоптики прогнозируют дождь со снегом. При этом магнитное поле, по прогнозам, останется спокойным, что порадует метеочувствительных людей.

Таким образом, мартовская погода в Нижнем Новгороде продолжает демонстрировать свой изменчивый характер, заставляя жителей города внимательнее следить за прогнозами и выбирать одежду по сезону.

Ранее сообщалось, что аграриев в России предупредили о новой опасности сезона.