РФ передала Украине тела еще 1245 погибших военнослужащих ВСУ

Российская сторона передала Украине останки еще 1245 военнослужащих ВСУ во исполнение стамбульских договоренностей. Об этом в своем телеграм-канале сообщила газета «Коммерсантъ».

Издание сослалось на заявление, сделанное украинским координационным штабом по обращению с военнопленными. В результате РФ переправила на украинскую территорию тела 6057 человек. Согласно переговорам в Стамбуле, Россия обязалась передать Киеву 6 тыс. погибших украинских военных.

По сообщению помощника президента РФ Владимира Мединского, Украина в качестве ответного шага передала всего 78 российских погибших солдат. Он добавил, что обмен пленными продолжается. Российское Министерство обороны утверждает, что готово отдать украинской стороне еще 2239 тел убитых военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 июня российские дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских беспилотников. 11 дронов было сбито над территорией Орловской области, один дрон — над Воронежской областью. Все сбитые устройства были самолетного типа.