РФ рассчитывает, что вьетнамские инвесторы начнут активную работу на российском рынке

В среду, 19 июня, президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом на территорию Республики Вьетнам. По такому случаю глава государства сделал несколько заявлений для местной газеты “Нян зан”.

Путин заявил, что Москва надеется на более активную деятельность инвесторов Вьетнама на российском рынке, которые используют при этом все имеющиеся возможности нашей страны, сообщает ТАСС.

Кроме того, в статье президент упомянул о росте товарооборота РФ и Республики, который увеличился на 8% за 2023 год. Отметилось, что в первом полугодии 2024 года данный показатель вырос еще на треть в сравнении с этим же периодом прошлого года. Оба государства, по словам Путина, уделяют процессу товарооборота повышенное внимание. Сейчас Россия экспортирует во Вьетнам продовольственные товары, сырье, машины и оборудование.

Помимо прочего, глава РФ заявил о содействии в вопросах обмена студентами с Республикой. Планируется запуск совместных учебных программ. Также Путин заявил, что Россия видит во Вьетнаме единомышленника в вопросах построения новой евразийской безопасности.