РФ ввела запрет на загрузку иностранных танкеров на загрузку в своих портах Черного моря

Россия ввела временный запрет на заход иностранных судов в свои порты Черного моря и их загрузку. Об этом сообщило агентство Reuters.

Издание считает, что после того, как все нероссийские суда смогут заходить в основные порты РФ на Черном море только с разрешения ФСБ, это окажет сильнейшее влияние на товарные потоки нефти. В частности, экспорт этого сырья из Казахстана будет фактически остановлен. В это же время такие поставки ведутся консорциумом, который частично принадлежит американским компаниям. Российское решение, по мнение журналистов, может затронуть до двух процентов от всего мирового потока нефти.

Ранее уже сообщалось, что президент Путин подписал указ об ужесточении правил захода иностранных судов в российские порты. Теперь для этого потребуется разрешение капитана порта, согласованное с Федеральной службой безопасности. Правительству поручено обеспечить выполнение новых норм, а ФСБ — определить ответственных за согласование заходов судов. Изменения связаны с законом «О военном положении».