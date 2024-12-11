РИА Новости: алтайская компания выясняет детали запрета гречки в Белоруссии

В Белоруссии был запрещен ввоз на территорию страны гречки, которую производит алтайская фирма «Вега-инжиниринг». Теперь данная организация пытается выяснить все обстоятельства такого запрета. Об этом рассказало РИА Новости.

Гречку, которую выпускает компания «Вега-инжиниринг» с Алтая, перестали впускать на территорию Белоруссии. Также был принят запрет на ее продажу в белорусских магазинах. Сама организация теперь пытается разобраться со всеми нюансами данного запрета.

«Предприятие-производитель ведет работу со своими торговыми партнерами в Белоруссии по выяснению всех обстоятельств», — указали журналистам в управлении по пищевой промышленности Алтайского края.

Белорусская сторона утверждает, что гречка от данной компании варится на четыре минуты дольше, чем заявляет в своих же рекомендациях производитель. В связи с этим товар представляет опасность для потребителя. По этой причине на него наложен запрет к ввозу и продаже.