РИА Новости: каждый четвертый вопрос на прямую линию с президентом РФ поступает через мессенджер MAX

Каждый четвертый вопрос на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступает через мессенджер MAX. Об этом сообщает РИА Новости .

По состоянию на 12:00 11 декабря, на линию поступило свыше 868,9 тыс. обращений от жителей страны. Из них через мессенджер было подано около 210 тыс. обращений.

«Итоги года с Владимиром Путиным» выйдут в эфир 19 декабря. Сбор вопросов для программы ведется с 4 декабря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как использует нейросети в своей работе.