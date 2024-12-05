Литовский активист Валдас Барткявичюс*, включенный в список террористов и экстремистов в России из-за осквернения памятника в Курской области, сообщил, что утратил поддержку ряда спонсоров, которые ранее финансировали приобретение транспорта для Вооруженных сил Украины, передает РИА Новости.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился инициировать уголовное дело против Барткявичюса по статьям, касающимся реабилитации нацизма, повреждения памятника, увековечивающего память героев, погибших за родину, и публичного оправдания терроризма.

СМИ сообщили, что Барткявичюс совершил акт вандализма, справив нужду на памятник Воинам-освободителям в Судже. Активист признал, что даже его сторонники по украинскому вопросу осудили его действия, и в результате он потерял помощь от некоторых действительно щедрых спонсоров.

В социальных сетях Барткявичюс публиковал фотографии на фоне разрушенного магазина «Пятерочка» в Судже. Кроме того, в декабре 2023 года он осквернил памятник Александру Пушкину в Вильнюсе, а в марте 2024-го публично поддержал теракт в «Крокус Сити Холле» в Москве.

Ранее сообщалось, что двое пограничников ценой своих жизней сдержали прорыв ВСУ под Суджей, чтобы дать мирным жителям возможность эвакуироваться.

*физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.