Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал журналистам о том насколько обнаглели представители так называемого иностранного легиона которые буквально наводнили Николаевскую и другие области незалежной.

По его словам, ранее такого не было. Теперь же наемников можно встретить преспокойно разгуливающих по улицам украинских городов. В подтверждение своих слов он предоставил соответствующие фото наемников в камуфляже с украинскими нашивками.

«В последнее время много приходит агентурных данных, о том, что, уже не стесняясь никого, иностранные наёмники свободно гуляют по городам Украины, по инфраструктурным объектам», — приводит РИА Новости слова Лебедева.

Где именно было сделаны снимки по соображениям безопасности информатором не разглашается.

Ранее сообщалось, что глава Министерства обороны России Сергей Шойгу посетил полигоны Южного военного округа и провел инспекцию боевой подготовки военнослужащих. Министру показали часть занятий по огневой, медицинской, тактико-специальной, подготовке.