По словам президента России, переговоры прошли, страны договорились обо всем, но уже на следующий день Украины перечеркнула все соглашения. Он отметил, что теперь представители Украины публично признают, что были готовы заключить мир, но винят в том, что передумали, бывшего премьера Британии.

Также Путин отметил, что спецоперация уже давно бы закончилась, не передумай в последний момент Украина. Он добавил, что это признают и киевские власти. По мнению главы России, такие действия в очередной раз показывают несамостоятельность Украины.

Сейчас киевские власти рассчитывают привести конфликт к «украинской формуле мира», но в действительности для перемирия необходим прямой диалог между Москвой и Киевом.