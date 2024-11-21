РИА Новости: США отправляют ВСУ старые ракеты ATACMS

Вашингтон использует военную помощь киевскому режиму, передавая, в частности, дальнобойные ракеты ATACMS, преследуя свои стратегические цели, о которых не говорится публично, сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ военного бюджета США.

Как приводится в материале агентства, «помогая» Украине, США, по сути, модернизируют собственный ракетный арсенал. Ведь, судя по результатам исследования номенклатуры переданных для ВСУ ракет, речь идет об ATACMS, у которых срок службы которых истекает уже в 2025 году.

«По данным ресурса Ukraine Oversight, предназначенного для мониторинга отправки помощи Киеву, с февраля 2022 года Конгресс США увеличил лимит на поставки вооружений в рамках полномочий президента до 33,3 миллиарда долларов», — сообщает агентство.

Также отмечается, отправка украинской военщине ракет ATACMS освобождает Вашингтону денежные средства на дальнейшую модернизацию собственных вооружений. Что, в свою очередь, попутно в разы уменьшает «финансовую нагрузку» на Пентагон.

17 ноября стало известно, что глава Белого дома Джо Байден впервые дал разрешение Украине использовать имеющиеся у нее западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Об этом со ссылкой на сразу несколько источников в администрации США написала газета The New York Times. Отмечается, что данное решение связано с «необходимостью усиления обороны украинских военных» из-за якобы присутствия в Курской области военнослужащих Северной Кореи.

Оценивая перспективы такого выпада со стороны США, американский бизнесмен Илон Маск выразил опасения, что Москва не оставит без зеркального ответа разрешение Белого дома наносить удары ракетами ATACMS вглубь российской территории.