РИА Новости: стрельбу у ресторана на юго-западе Москвы устроили гости на свадьбе

Стали известны подробности конфликта с применением огнестрельного оружия, что произошел вечером в субботу, 14 сентября, на улице Гарибальди на юго-западе Москвы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в столичных правоохранительных органах, там проходила свадьба и представители невесты и жениха что-то не поделили и начали стрельбу.

Сообщается, что выстрелы были произведены из травматического оружия. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

«Происходило празднование свадьбы, в ходе которого завязался конфликт между гостями с разных сторон на бытовой почве, переросший в потасовку», — рассказал собеседник агентства.

В московском главке МВД пояснили, что все участники конфликта в настоящее время доставлены в полицию для разбирательства. По факту стрельбы проводится проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Подмосковье задержали мужчину, открывшего стрельбу на дороге.