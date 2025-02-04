РИА Новости узнало новые подробности дела обвиняемой в убийстве Дугиной

В деле, материалы которого находятся в распоряжении РИА Новости, сообщается, что Наталья Вовк*, обвиняемая в убийстве Дарьи Дугиной, получила фальшивые документы на автомобиль незадолго до совершения преступления. Эти документы позволили ей покинуть территорию России.

В соответствии с информацией, содержащейся в материалах дела, сотрудник курьерской службы получил поддельный документ в почтовом отделении в Москве вечером 17 августа. Затем он передал эти документы Вовк.

Согласно судебным документам, Вовк использовала поддельные документы в период с 17 по 21 августа, когда она передвигалась на автомобиле Mini Cooper по территории России и покидала страну.

В материалах дела есть доказательства того, что лица, осужденные по делу об изготовлении поддельных документов, действовали по предварительному сговору в составе преступной группы.

Напомним, что Дугина погибла в августе 2022 года в Подмосковье при взрыве автомобиля. Организатором убийства стала украинка Наталья Вовк, а Цыганенко* считают ее сообщником. Ранее в СБУ не стали комментировать связь службы с убийством политолога Дугиной.

Ранее сообщалось, что фигурант дела об убийстве Дугиной оказался военнослужащим ВСУ.

*внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.