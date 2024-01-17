Два человека пострадали из-за лопнувшей трубы в Новосибирске

В крупном сибирском городе произошел прорыв трубы с кипятком, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает издание «Vse42.ru» .

Инцидент произошел в Ленинском районе Новосибирска 17 января. Теплотрубу прорвало сразу в нескольких местах, ошпарив местных жителей. По сообщениям из соцсетей, пострадавшими числятся два человека: у них ожоги разной степени тяжести. По предварительным данным, одного пациента отправили домой, а второго оставили под наблюдением врачей.

Полагают, что причиной прорыва трубы стала коммунальная авария. Это может создать временные проблемы с отоплением для жителей улиц Котовского, Плахотной, Троллейной и Петропавловской. Последствия ЧП устраняют.

Напомним, что проблемы с отоплением зафиксировали в Московской области. Особенно острая ситуация была в Подольске, после которой задержали замглавы администрации. На проблему обратили внимание в Кремле. За устранением последствий инцидента следит губернатор области.