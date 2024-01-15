Научно-исследовательский институт инфекционных болезней армии США стал объектом внимания после обвинений в проведении аэробиологических экспериментов с двумя штаммами вируса натуральной оспы. Об этом пишет РИА Новости.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, выступил с серьезным заявлением на брифинге, обвинив власти США в небрежном отношении к соблюдению международных норм биологической безопасности.

Кириллов подчеркнул, что работы с вирусом натуральной оспы разрешены только в двух учреждениях — в Центре по контролю заболеваемости в США и в Государственном научном центре «Вектор» в России. Он также высказал опасение относительно высокого риска развития серьезных и опасных пандемий на планете вследствие таких халатных действий.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты также высказал предположение о том, что в США, по его информации, планируют создание нового типа вируса, основанного на принципах и с использованием генома оспы. Подобные заявления вызывают озабоченность в мировом сообществе, поднимая вопросы о биологической безопасности и контроле над подобными исследованиями.

В настоящее время ожидается реакция со стороны американских властей и официальных представителей НИИ инфекционных болезней армии США, в свете этих серьезных обвинений. Пока никаких комментариев от Пентагона не последовало.