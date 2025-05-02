РИАН: раненый боец подорвался с группой ВСУ ради спасения товарищей

Военнослужащий из России оказался в ловушке в Курской области и вместе с группой Вооружённых сил Украины подорвал себя, чтобы спасти своих товарищей. Об этом подвиге своего сослуживца в беседе с РИА Новости поведали бойцы 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса, входящего в состав группировки войск «Север».

Командир подразделения с позывным Кит сообщил, что в августе 2024 года их часть была одной из первых, кто отправился на защиту рубежей. Во время продвижения к месту назначения они попали в засаду, устроенную противником. В результате один из бойцов, Юпитер, получил серьезное ранение и был доставлен в госпиталь.

«Пока ехали, попали в засаду, по нам начали стрелять… и Юпитер тогда был ранен. Он протянул мне гранату (чеку сам не мог вытянуть — был ранен в руку) и попросил меня (вытянуть чеку гранаты Ф-1. — прим.ред.)», — пояснил боец с позывным Оптимист, добавив, что Юпитер настоял, чтобы все бойцы расчета покинули машину.

К Юпитеру начали приближаться вражеские пехотинцы, после чего он привёл в действие взрывное устройство. В результате взрыва в машине сдетонировали боеприпасы, что привело к ликвидации четырех украинских боевиков.

Ранее в России призвали ударить по Украине «Орешником» после атаки ВСУ на Алешки в Херсонской области.