РИАН: Средняя пенсия в России достигла 23,5 тысячи рублей

В ноябре средняя пенсия в России выросла до 23,5 тысячи рублей
Фото: [Медиасток.рф]
В ноябре средний размер пенсий в России увеличился до 23,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные, проанализированные и затем опубликованные РИА Новости.
По данным агентства, пенсионные выплаты в текущем году увеличились на 11,6% по сравнению с ноябрем прошлого года, достигнув в среднем 23 535 рублей.
В период с января по ноябрь средняя пенсия в России достигла 23 414 рублей, что на 2 462 рубля больше, чем за тот же период в прошлом году, когда она составляла 20 952 рубля.
В рамках федерального закона о бюджете на период с 2026 по 2028 год в России предусмотрено повышение страховых пенсий с 1 января на 7,6%. Социальные пенсии также будут увеличены, но уже с апреля, на 6,8%.
