Налоги, пенсии и ГОСТы для водителей: что кардинально изменится в России с 1 января 2026 года

С начала 2026 года в России вступает в силу масштабный пакет законодательных изменений, затрагивающих налоги, социальные выплаты, бизнес, ЖКХ, дорожное движение и семьи. Основные нововведения января — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Налоговая политика

Повышение ставки НДС

С 1 января 2026 года базовая ставка НДС увеличивается с 20% до 22%. При этом льготная ставка 10% сохраняется для социально значимых товаров: продуктов питания, лекарств, медицинских изделий, детских товаров, книг, периодических изданий и племенных сельскохозяйственных животных. В свою очередь нулевая ставка продолжит действовать для отдельных категорий.

Большинство товаров и услуг, включая строительные, бытовые и социальные, подпадают под повышение. Эксперты ожидают, что рост налога будет заложен в конечные цены для потребителей. Если договор заключен до конца 2025 года и цена указана «с НДС 20%», с 2026 года поставщик вправе доначислить разницу в 2%. Цены в договорах, где НДС выделен отдельно, будут автоматически пересчитаны.

Изменения для УСН и патентной системы

Снижаются лимиты доходов, позволяющие применять упрощенные режимы без уплаты НДС:

УСН:

2026 год — до 20 млн рублей;

2027 год — до 15 млн рублей;

2028 год — до 10 млн рублей.

При превышении лимита бизнес будет обязан платить НДС по пониженным ставкам — 5% или 7% в зависимости от объекта налогообложения.

Патентная система:

С 2026 года порог дохода составит 20 млн рублей. Предпринимателям с текущим доходом от 60 до 200 млн рублей рекомендуется заранее выбрать новый налоговый режим. При превышении установленных лимитов переход на ОСНО произойдет автоматически.

Транспортный налог

С 2026 года перечень автомобилей стоимостью от 10 млн рублей, к которым применяется повышающий коэффициент, будет обновляться ежегодно до 1 марта.

Коэффициенты остаются прежними:

3 — для автомобилей младше трех лет;

2 — для машин возрастом от трех до 5 лет.

Налог за 2026 год будет рассчитан уже по обновленным спискам.

Семейная налоговая выплата

С 2026 года вводится новая мера поддержки семей с детьми. Семьи с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума, смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ. Выплата рассчитывается как разница между ставками 13% и 6% — то есть 7% дохода.

Право на выплату имеют родители, усыновители и опекуны при соблюдении условий:

наличие двух и более детей (до 18 лет или до 23 лет для студентов-очников);

официальное трудоустройство и налоговое резидентство РФ;

признание семьи нуждающейся;

отсутствие задолженности по алиментам.

Мера не отменяет другие льготы. Заявление можно будет подать ежегодно с 1 июня по 1 октября через налоговые органы.

ЖКХ и цифровизация

Интеграция с ГИС ЖКХ

С начала 2026 года управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны ежегодно размещать в ГИС ЖКХ отчеты о своей деятельности за предыдущий год по форме Минстроя.

Цифровые технические паспорта

В 2026 году для новых многоквартирных домов начнут оформлять цифровые технические паспорта на основе данных о вводе объектов в эксплуатацию. Право на внесение таких паспортов в ГИС ЖКХ закреплено за «Дом.РФ» как оператором системы.

Социальные показатели

Минимальный размер оплаты труда

С 1 января 2026 года МРОТ установлен на уровне 27,09 тыс. рублей в месяц. Теперь МРОТ определяется как 48% от медианной зарплаты прошлого года. От размера МРОТ зависят зарплаты, больничные, декретные и ряд социальных выплат.

Прожиточный минимум

В 2026 году прожиточный минимум на душу населения составляет 18,93 тыс. рублей. С учетом коэффициентов:

трудоспособное население — 20,64 тыс. рублей;

дети — 18,37 тыс. рублей;

пенсионеры — 16,28 тыс. рублей.

Пенсии

Пенсии в 2026 году будут проиндексированы досрочно — с 1 января и выше уровня инфляции.

страховые пенсии по старости вырастут на 7,6% — в среднем почти на 2 тыс. рублей, до 27,1 тыс. рублей;

социальные пенсии увеличат с 1 апреля на 6,8%.

Повышение пенсионного возраста

В 2026 году право на страховую пенсию по старости получат:

мужчины — с 64 лет (1962 год рождения и старше);

женщины — с 59 лет (1967 год рождения и старше).

Социальная пенсия назначается:

мужчинам — с 69 лет;

женщинам — с 64 лет.

Единое пособие и правило 8 МРОТ

С 2026 года при назначении единого пособия будет применяться правило «8 МРОТ» для трудоспособных членов семьи. Если годовой доход каждого взрослого окажется ниже этого уровня, пособие может быть отклонено.

При текущем МРОТ в размере 27,09 тыс. рублей минимальный годовой доход на одного человека должен составлять не менее 216,74 тыс. рублей. Отсутствие дохода должно быть подтверждено документально, за исключением случаев уважительных причин. Исключения также предусмотрены для многодетных семей и семей, воспитывающих инвалидов.

Новые правила для водителей

С 1 января 2026 года вступают в силу изменения в ГОСТах дорожных знаков. На дорогах может появиться более 60 новых знаков и табличек. Основной принцип изменений — объединение информации:

знаки парковки будут содержать данные о платности, льготах и способе постановки автомобиля;

появятся совмещенные знаки «Искусственная неровность» и «Рекомендуемая скорость»;

знак «Заснеженное покрытие» объединят с предупреждением об осадках.

Вводится новая табличка «Направление действия знака», которая указывает, на какую часть дороги распространяется ограничение. Она особенно актуальна для магистралей с дублерами.

Выезд детей за границу

С 20 января 2026 года дети смогут выезжать за пределы России только по загранпаспорту. Свидетельство о рождении больше не является выездным документом. Дети, покинувшие страну до этой даты по свидетельству о рождении, смогут вернуться по нему же.

Воинский призыв

С 2026 года призыв на военную службу станет круглогодичным — с 1 января по 31 декабря. В течение года будут проходить медосмотры, психологический отбор и заседания призывных комиссий.

Сроки отправки в войска сохраняются:

с 1 апреля по 15 июля;

с 1 октября по 31 декабря.

Также уточняются обязанности призывников, включая необходимость самостоятельно являться в военкомат при отсутствии повестки и уведомлять о выезде более чем на три месяца.

