РИАН: ВСУ готовятся к отступлению из Курской области
РИАН: ВСУ начали подготовку к отступлению из Курской области
Фото: [flickr.com]
По словам источника из силовых структур, который общался с РИА Новости, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали подготовку к отступлению из Курской области.
Поступают сведения о том, что в последнее время у украинских военных возникли серьезные проблемы с логистикой. В частности, ощущается дефицит боеприпасов, оружия и продуктов питания.
Кроме того, после того как российские силы взяли под контроль дорогу Юнаковка — Суджа, которую прозвали «дорогой смерти», украинским войскам стало крайне сложно проводить ротацию подразделений численностью до полутысячи человек.
«Группировка ВСУ в Курской области готовится к отступлению с захваченных ими территорий», — рассказал собеседник агентства.
Он также отметил, что в условиях текущей ситуации в приграничных районах Курской области потери противника при попытках ротации составили примерно 15-20%.
Ранее «Украина.ру» показала трассу Суджа — Юнаковка, забитую сотнями единиц сгоревшей техники ВСУ.