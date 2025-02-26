По словам источника из силовых структур, который общался с РИА Новости, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали подготовку к отступлению из Курской области.

Поступают сведения о том, что в последнее время у украинских военных возникли серьезные проблемы с логистикой. В частности, ощущается дефицит боеприпасов, оружия и продуктов питания.

Кроме того, после того как российские силы взяли под контроль дорогу Юнаковка — Суджа, которую прозвали «дорогой смерти», украинским войскам стало крайне сложно проводить ротацию подразделений численностью до полутысячи человек.

«Группировка ВСУ в Курской области готовится к отступлению с захваченных ими территорий», — рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в условиях текущей ситуации в приграничных районах Курской области потери противника при попытках ротации составили примерно 15-20%.

Ранее «Украина.ру» показала трассу Суджа — Юнаковка, забитую сотнями единиц сгоревшей техники ВСУ.