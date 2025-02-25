Военные Российской Федерации предоставили редакции «Украина.ру» видеоматериалы, полученные с беспилотника. На кадрах запечатлена ситуация на стратегически значимой дороге, по которой осуществляется снабжение Вооруженных сил Украины. Речь идет о маршруте Суджа — Юнаковка.

Именно по этому пути осуществляется снабжение украинских военных в районе границы с Курской областью. Ежедневно ведется работа по уничтожению техники ВСУ на этой дороге, что серьезно затрудняет логистику противника.

По информации, на дороге уже уничтожено более 300 военных транспортных средств.

В то же время Вооруженные силы Украины предпринимают активные контрнаступательные действия на обоих направлениях, осознавая, что их силы окажутся в затруднительном положении без логистического обеспечения, если наши войска перережут дорогу Юнаковка — Суджа.

Ранее сообщалось, что телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna) опубликовал кадры активных наступательных действий российских войск на покровском направлении.