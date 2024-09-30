Житель Новогродовки в ДНР, которую не так давно освободили российские военные, по имени Игорь рассказал в беседе с РИА Новости, что украинские боевики по отношению к мирному населению города вели себя как самые настоящие фашисты.

Со слов Игоря, ВСУ относились к горожанам как к какому-то скоту. Всегда норовили оскорбить или даже побить.

«Отношение было свинское, скотское, одним словом — они нас за людей не считали абсолютно, там просто абсолютный фашизм», — передало слова мужчины РИА Новости.

Но обзывательства были еще цветочки, признается собеседник агентства. По признанию мужчины, одних людей расстреливали, другим руки связывали с гранатами. А как ВСУ поняли, что придется драпать из города, то сверху пришло распоряжение сровнять Новогродовку с землёй.

«…у ВСУ было прямое распоряжение от командования сверху — сравнять город с землей, гонять местных жителей, убивать все, что движется и не движется, расстреливать все», — отметил мужчина.

Ранее Минобороны сообщило, что российская группировка войск «Запад» освободила Макеевку в ЛНР.