Риелтор Барсуков определил причины отказа работать с долевыми квартирами

Разделение квартиры на доли в результате бракоразводного процесса, вступления в наследство или прочих правообразующих фактов нередко становится причиной конфликтов между сособственниками. Риелтор Константин Барсуков рассказал о нюансах, возникающих при продаже долей в квартирах. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, большинство риелторов не очень любят работать с долевыми квартирами, так как подобные объекты часто сопряжены с конфликтами и спорами между сособственниками. Чаще всего ими занимается отдельная группа профессионалов, готовых к работе с долями. Ведение указанных объектов происходит таким образом, что собственнику, обращающемуся в агентство с желанием продать свою долю в квартире, предлагают провести переговоры с другими сособственниками с целью договориться о продаже квадратных метров им либо о совместной продаже квартиры целиком.

Эксперт пояснил, что стремление помочь сособственникам найти общий язык обусловлено тем, что квадратные метры в отдельной доле стоят существенно дешевле, чем та же площадь в целой квартире. Помимо этого, часто таким объектом интересуются те, кто хочет на нем заработать, то есть кто-то вроде «профессиональных выкупщиков долей», которые затем попытаются выжить другого сособственника из жилья и продать квартиру целиком. И если по истечении месяца после получения официального уведомления сособственник не воспользовался своим преимущественным правом на выкуп долей, он уже никак не сможет передумать и препятствовать их продаже.

По его мнению, принудить человека продать свои квадратные метры законными методами невозможно, то есть он может сделать это только по своему желанию. Однако конфликты между сособственниками не всегда связаны со злым умыслом одной из сторон: нередко нежелание одних жильцов договариваться с другими продиктовано личными чувствами.

Ранее он назвал способы приобретения жилья в ближайшее время.