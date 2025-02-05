Президент России высказался за введение льготной ипотеки в Курской области

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу о введении льготной ипотеки в Курской области по примеру с дальневосточной ипотекой. Об этом сообщило РИА Новости.

Предложение ввести льготную ипотеку озвучил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сказал лидер страны, хорошую инициативу следует «поддержать». Другие подробности состоявшегося диалога не приводятся.

Ранее Александр Хинштейн заявил о том, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Беловскому району. Атака противника пришлась на здание местной администрации, а также находящийся поблизости автомобиль.