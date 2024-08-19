Риелтор объяснил жителям Подмосковья, с чем связано подорожание аренды жилья

Повышенный интерес к рынку аренды жилья спровоцировал рост цены на съемные квартиры в Подмосковье, заявил риелтор Олег Бендриков. Его слова передают журналисты 360.ru в понедельник, 17 августа.

Рост спроса на аренду риелтор объяснил с высокими ипотечными ставками. По его словам, теперь немногие могут позволить себе жилищный кредит, поэтому все чаще обращаются к услугам аренды.

«Спрос очень высокий, и собственники квартир, видя это, естественно, поднимают цену», — добавил эксперт.

Специалист по недвижимости отметил, что квартиры в ближайшем Подмосковье подорожали почти на треть: раньше средняя стоимость на однокомнатную квартиру составляла около 22-25 тыс. руб, теперь за нее нужно выложить не меньше 32-35 тыс.

Ранее сообщалось о том, что из подмосковных домов, находящихся в аварийном состоянии, переселили почти 300 человек за минувшую неделю — все они получили ключи от новых квартир или компенсацию в размере выкупной стоимости жилья.