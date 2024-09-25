Риэлтор Перескокова оценила шансы Орбакайте на выгодную продажу квартиры в Москве

Певица Кристина Орбакайте вслед за мамой Аллы Пугачевой избавляется от недвижимости в России. Она планирует продать столичные квартиры за 400 млн рублей. В беседе с URA.RU риэлтор Наталья Перескокова рассказала, есть ли у звезды шансы на успешную сделку.

Орбакайте пытается продать квартиру в большом элитном ЖК «Четыре ветра» на Большой Грузинской улице в Москве. Жилище располагается в здании 2008 года постройки. Рядом имеется фитнес-центр и салон красоты, а также автомойка, шиномонтаж и техцентр.

«Кристина хочет 1 млн рублей за квадратный метр. В старом фонде, конечно, эта цена завышена, вряд ли за нее получится продать. Сейчас пользуются спросом новые жилые комплексы. Если речь о вторичке, то интересны квартиры с хорошим и необычным ремонтом. В случае недвижимости Орбакайте нет ни первого, ни второго, ни третьего», — резюмировала риелтор.

Вторая квартира также располагается в центре, но продать их Орбакайте, как и Пугачевой, будет сложно. На месте нужно будет все демонтировать и делать ремонт с нуля.

Напомним, что Орбакайте уже много лет живет с семьей в США. Несколько раз она возвращалась в РФ для заработков.

Ранее сообщалось, что Орбакайте отказалась выступать с Авраамом Руссо на корпоративе в Дубае.