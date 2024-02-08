Риелтор Самойлов посоветовал россиянам не сдавать жилье в аренду

Почетный член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов в беседе с RuNews24.ru объяснил, почему идея о сдаче жилья в аренду сейчас не является выгодной. Он предложил заменить эту схему пассивного дохода на более прибыльную.

По словам специалиста, сдача жилья в нынешних реалиях не является выгодной из-за издержек на содержание квартиры. Цены постоянно растут на ремонт и услуги ЖКХ. Жилье, сданное в аренду, уже не будет приносить небольшой чистый доход: сильное подорожание метра негативно отразилось на прибыли собственников. К тому же, стоить учесть повышенную ключевую ставку и общие тенденции рынка недвижимости.

«Если исходить из того, что в свое время была модной идея о покупке квартиры с последующей ее сдачей для получения ренты, то сейчас это неоправданно абсолютно. Гораздо проще эти деньги положить на депозиты с учетом высоких депозитных ставок», — советует Самойлов.

По словам риелтора, сдавать жилье в аренду могут позволить себе даже пенсионеры, но это уже не инвестиционная операция, а «способ поддержать штаны».

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