Римские власти вновь ограничат доступ к фонтану Треви

Римские власти вновь рассматривают возможность ограничения свободного доступа к одной из ключевых достопримечательностей города — фонтану Треви, который в последнее время часто подвергается актам вандализма, сообщило РИА Новости со ссылкой на слова мэра итальянской столицы Роберто Гуалтьери.

Год назад городской советник по вопросам туризма Алессандро Онорато предложил ограничить доступ к фонтану для контроля большого количества туристов, посещающих этот барочный памятник.

В интервью газете Corriere della Sera в среду он выступил за введение символической платы за доступ к фонтану.

«Мы раздумываем над этой очень конкретной гипотезой, мы решили изучить и выяснить, почему ситуация становится очень трудноуправляемой с технической точки зрения. Даже местные полицейские нам всегда это говорят: существует концентрация людей, что затрудняет адекватную охрану памятника», — заявил чиновник.

Он отметил, что охрана памятника будет выгодна для туристов, приезжающих со всего мира, чтобы полюбоваться его красотой.

Также предложено сделать доступ к фонтану ограниченным по времени и основанным на предварительном бронировании. В таком случае стоимость билета для туристов будет составлять 1 евро.

Фонтан Треви неоднократно становился объектом вандализма, в основном связанного с купанием в его водах.

Туристы, стремящиеся повторить сцены из фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь», не останавливаются перед штрафами в 450 евро.

Один из последних случаев произошел в конце августа: итальянку оштрафовали за то, что она решила просто помочить ноги в знаменитом фонтане.

Ранее сообщалось, что капсулу времени в основание строящейся поликлиники заложили в Мытищах.