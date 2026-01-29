Рис, вода и страх тюрьмы: кандидат наук из России 10 дней не выходит из номера в Бангкоке и просит помощи у дипломатов

50-летняя петербурженка Наталья, кандидат экономических наук и бывший бизнес-тренер, оказалась в отчаянном положении в Бангкоке: из-за долга в 100 тысяч рублей она уже 10 дней не выходит из забаррикадированного номера, питаясь водой из-под крана, и молит российских дипломатов о спасении. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Драматичная история разворачивается в одном из гестхаусов столицы Таиланда. Уроженка Санкт-Петербурга Наталья, последние 20 лет прожившая в Азии и зарабатывавшая на жизнь экскурсиями, фактически стала заложницей собственной неплатежеспособности. Конфликт с администрацией отеля, где она снимала жилье по долгосрочному контракту, перерос в осадное положение.

Все началось с бытовых проблем: в номере постоянно ломались кондиционер и холодильник, а счета за электричество росли вопреки здравому смыслу. С октября женщина перестала платить аренду в знак протеста, но ситуация лишь усугубилась финансовым крахом после двух тяжелых болезней. К январю 2026 года долг достиг 42 тысяч бат (более 100 тысяч рублей). Когда владельцы пригрозили полицией, Наталья забаррикадировалась в комнате.

Уже больше 10 дней она не покидает свое убежище, выживая на остатках риса и водопроводной воде. В кошельке — всего 500 рублей, а документы в полном хаосе: внутренний паспорт просрочен, в заграничном — просроченная виза (оверстей). Теперь единственная надежда женщины — российское консульство. Она направила дипломатам просьбу не только вернуть ее на родину, где у нее не осталось ни жилья, ни родных, но и полностью оплатить все долги перед отелем и миграционной службой, а также выделить средства на первое время в Петербурге.

Ранее появились новые подробности убийства женщины в Дагестане.